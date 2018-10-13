Rahip Brunson Beyaz Saray Oval Ofis'te Trump ile görüşecek

İstanbul, 13 Ekim () - İzmir'de yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis’te görüşecek.

Brunson’un serbest bırakılarak ülkesine dönmesi uluslararası basında, "Kasım ayındaki seçimlerde evanjelik oluşum 'Cumhuriyet için Hristiyanlar'ın oylarına ihtiyaç duyan, Trump’ın işine yaradığı vurgulandı.

ABD Başkanı Trump, Ohio eyaletinde yaptığı bir konuşmada, “Rahip Brunson’ın iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen önce Almaya’da kapsamlı bir sağlık kontrolüne girdikten sonra, Cumartesi günü Oval Ofis ziyareti gerçekleştirecek, onu ağırlamaktan onur duyuyorum” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Rahip Brunson eve dönüyor! Başkan Trump’ın sağlam duruşu ve milyonlarca vatandaşımızın duaları sayesinde bu masum din adamı yakında ülkeye dönüyor” dedi.

ABD senatörü Thom Tillis twitter paylaşımında, "Rahip Andrew Brunson serbest bırakıldı! Başkan Trump’a çabaları için teşekkür ederim. Ona hoş geldin demek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Aziz Andrew Havarileri Patrikhanesinin lideri Anthony J. Limberakis de, Rahip Brunson’ın ülkesine dönmesini alkışladığını duyurdu.

ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu (USCIRF) ve ABD Hukuk ve Adalet Merkezi (ACLJ), Rahip Brunson’ın masum olduğunu savundular ve alınan kararın yerinde olduğunu duyurdular.

ABD gazetesi Washington Post, "Mahkeme, Andrew Brunson’ı terör organizasyonlarına yardım etmek suçuyla üç yıldan uzun bir süreyle cezalandırdı; ancak, çektiği cezayı bu süreden düşerek salıverdi" derken, Brunson’ın avukatı Jay Sekulow’un, Brunson’ın, Almanya üzerinden ABD’ye hareket edeceğini söylediğini duyurdu.