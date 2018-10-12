"Putin ve Trump 11 Kasım'da Paris’te bir araya gelebilir"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ekim () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Başkanı Georgiy Borisenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Kasım’da Paris’te görüşebileceklerini söyledi.

Borisenko, Moskova’nın Washington ile ikili ilişkilerin tüm konularını görüşmeye hazır olduğunu duyurdu ve iki liderin 11 Kasım’da Paris’te görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin bir soru üzerine , “Eğer Rusya ve ABD liderleri aynı uluslararası etkinliğe katılacaklarsa tabi ki temas kurulabilir. Amerika tarafından böyle bir talep gelmediğini böyle bir çalışma şimdilik yürütülmüyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bir önceki görüşmesi 16 Temmuz’da Helsinki’de gerçekleşti.

Borisenko Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Biz hiç şüphesiz ki, Washington ile ikili ilişkilerin tüm konularını görüşmeye açığız. Amerika tarafından bu diyaloğun devam etmesine ilgi olursa ki Trump buna ilgisini dile getirdi, bunu ne şekilde yapacağımızı değerlendiririz” dedi.