Putin: Suriye’nin ABD kontrolündeki bölgelerinde hala IŞİD güçleri var

İstanbul, 18 Ekim () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "IŞİD Fırat'ın güneyinde ABD ve  Avrupa vatandaşlarından oluşan yaklaşık 700 kişiyi esir aldı" dedi. Rusya’nın aksine ABD'nin Suriye'de teröristlere karşı başarılı...

Putin: Suriye’nin ABD kontrolündeki bölgelerinde hala IŞİD güçleri var

İstanbul, 18 Ekim () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "IŞİD Fırat'ın güneyinde ABD ve  Avrupa vatandaşlarından oluşan yaklaşık 700 kişiyi esir aldı" dedi.
Rusya’nın aksine ABD'nin Suriye'de teröristlere karşı başarılı olamadığını savunan Putin, "Fırat'ın doğusunda yer alan ABD'nin kontrolündeki bölgede hala IŞİD güçleri var" dedi.

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