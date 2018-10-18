İstanbul, 18 Ekim () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "IŞİD Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarından oluşan yaklaşık 700 kişiyi esir aldı" dedi.
Rusya’nın aksine ABD'nin Suriye'de teröristlere karşı başarılı olamadığını savunan Putin, "Fırat'ın doğusunda yer alan ABD'nin kontrolündeki bölgede hala IŞİD güçleri var" dedi.
Putin: Suriye’nin ABD kontrolündeki bölgelerinde hala IŞİD güçleri var
İstanbul, 18 Ekim () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "IŞİD Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarından oluşan yaklaşık 700 kişiyi esir aldı" dedi. Rusya’nın aksine ABD'nin Suriye'de teröristlere karşı başarılı...
İstanbul, 18 Ekim () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "IŞİD Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarından oluşan yaklaşık 700 kişiyi esir aldı" dedi.
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