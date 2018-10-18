Putin: Suriye’nin ABD kontrolündeki bölgelerinde hala IŞİD güçleri var (2)

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ekim () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk meslektaşlarına Suriye’deki durumun düzelmesine yardımları için teşekkür ederek Türkiye’nin tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini bildirdi.

Putin Valday Kulübü’nde yaptığı açıklamada, “ Türkiye çalışıyor ve biz bunu görüyoruz. Bu nedenden dolayı Türk partnerlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum” ifadesini kullandı.

Putin, ağır silahların tümünün henüz çıkartılmadığını, fakat Türk partnerlerin yükümlülüklerini yerine getirmek için her şeyi yaptığını belirterek, “Çok sert ve bir hayli verimli hareket ediyorlar” dedi.

Putin, ABD’nin kontrolünde bulunan Fırat’ın doğusunda neler olduğunu kimsenin bilmediğini orada hala IŞİD güçleri olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IŞİD’nin Suriye’de ABD ve Avrupa ülkelerinin vatandaşlarını esir aldığını bildirdi.

Putin, “Bizim verilerimize göre, Amerika ve Avrupa ülkelerinin bazı vatandaşları esir alındı. Herkes bu konuda sessiz, sanki hiçbir şey olmamış gibi bir sessizlik var” dedi.