Putin ABD'yi suçladı: BM kurallarını ihlal ettiler

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Nisan () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve müttefiklerinin, BM Güvenlik Konseyi'nin kurallarını ihlal ederek, Suriye'deki askeri ve sivil bölgelere saldırdığına dikkat çekti ve ekledi:

"14 Nisan'da ABD, müttefiklerinin desteğiyle, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin ve sivil altyapısının tesislerine füze saldırısında bulundu.

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırımı olmaksızın, BM kurallarını ve uluslararası hukukun normlarını ihlal ederek, terörle mücadelenin ön saflarında yer alan egemen bir devlete karşı bir saldırı eylemi gerçekleştirdi."