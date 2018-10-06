Prof. Gluckman: Kordon kanı kök hücresi otizm ve beyin felci için yeni umut

İstanbul, 6 Ekim () - Dünyada ilk kez göbek kordon kanından elde edilen kök hücre naklini yapan hematolog olan Prof. Dr. Eliane Gluckman, kordon kanı kök hücresi otizm ve beyin felci için yeni umut olduğunu söyledi.

Varşova’da gerçekleşen 4. Baltık Kök Hücre Toplantısına Türkiye’nin ilk kordon kanı bankası olan Yaşam Bankasının da bünyesinde olduğu FamiCord Group davetlisi olarak katılan Prof. Dr. Eliane Gluckman, kordon kanı kök hücresinin kan hastalıklarının yanında önemli nörolojik ve kardiyolojik hastalıklar için de umut vaat ettiğini söyledi.

Gluckman, “Dünyada 80’den fazla kan hastalığının tedavisinde kullanılan kordon kanı kök hücrelerinin önemi gün geçtikçe artıyor. Göbek kordon kanı kök hücresi üzerine dünya çapında devam eden 113 medikal çalışma var. Gelecek tedavi seçenekleri arasında en umut vaat edici olanlar ise beyin felci (Serebral Palsi), otizm gibi nörolojik hasarlar ile diyabet ve kardiyolojik hasarlar alanında yapılan çalışmalar oldu” dedi.

Türkiye’nin ilk kordon kanı bankası olan Yaşam Bankasının da bünyesinde bulunduğu FamiCord Group davetlisi olarak seminer veren Gluckman, 6 Ekim 1988 yılında Paris’te gerçekleştirdiği dünyadaki ilk kordon kanı kök hücre naklinin 30.yıldönümü nedeniyle bir konuşma yaptı. Konuşmasında dünyada hücre uygulamaları üzerine değerlendirmelerini paylaşan Gluckman, doğumlarda göbek kordonu kanından elde edilen kök hücre naklinin 30 yılını özetledi.

Gluckman, kordon kanı kök hücresinin çeşitli kanser türleri ve Akdeniz anemisi gibi 80’i aşkın kan hastalığının tedavisinde kullanıldığını, ayrıca önemli nörolojik ve kardiyolojik diğer hastalıkları için de umut vaat ettiği müjdesini vererek “1988-2017 yılları arasında tüm dünyada 454 nakil merkezinde 12 bin 234 kordon kanı nakli gerçekleştirildi. Günümüzde 80’den fazla kan hastalığının tedavisinde kullanılan kordon kanı kök hücrelerinin gelecek tedavi seçenekleri ile gün geçtikçe artan bir öneme sahip. Tüm dünyada 180 civarı halk tipi bankada saklanan 700 binden fazla ve 200 civarı aile bankasında saklanan yedi milyon adetten fazla kordon kanı ünitesi bulunuyor. Tüm bu materyal havuzu arttıkça bu duruma paralel olarak tedavi sayısı da gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dünya çapında devam eden 113 medikal çalışma ile gelecek tedavi seçeneklerinden en umut vaat edici olanlar; beyin felci (serebral palsi), otizm gibi nörolojik hasarlar ile diyabet ve kardiyolojik hasarlar alanında yapılan çalışmalar” diye konuştu.

Gluckman, kordon kanıyla birlikte göbek kordonunun kendisinden elde edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin de yeni çalışmalarda tedavi beklentilerini gün geçtikçe artırdığına dikkat çekerek “Göbek kordonu hücreleri de aynı göbek kordon kanı kök hücreleri gibi doğum esnasında alınıp, gerektiğinde kullanılmak üzere bankada saklanıyor” dedi.

4. Baltık Kök Hücre Toplantısında Prof. Dr. Eliane Gluckman ile Türkiye’de ilk kez kordon kanı naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Atila Tanyeli de Yaşam Bankası FamiCord Group katkılarıyla bir araya geldi. Uluslararası tecrübenin Türkiye’ye aktarımı ve gelecek tedavi seçeneklerinin Türk halkının kullanımına sunulabilmesi adına önem taşıyan görüşmede taraflar sohbet imkanı buldu.

Prof. Dr. Atila Tanyeli “30 yıl içinde kordon kanı kök hücre tedavilerinin gelişerek gelmiş olduğu nokta umut verici. Şu aşamada bizler de güncel tedavi seçeneklerinin, ülkemizde uygulama sahasına kavuşması adına altyapı çalışmalarına hız veriyoruz. Türk halkının yeni tedavi umutlarına erişimi en büyük hedefimiz” dedi.