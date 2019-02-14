Prizren radyosu 8 yıl sonra yeniden Türkçe yayına başladı

Enis TABAK, Prizren () – Kosova’da 1971 yılından bu yana 88.4 frekansından yayın yapan 'Prizren Radyosu'nda 8 yıl sonra Türkçe yayınlar başladı.

Kosova, Prizren’de eski Yugoslavya döneminde yayın hayatına başlayan yarım asırlık Prizren Radyosu'nda uzun bir aradan sonra Türkçe yayınlar, Nazım Hikmet'in şiirini seslendiren Edip Akbayram'ın 'Çocuklar İnanın' şarkısıyla başladı.

48 yıldır Prizren'de yayın yapan 'Prizren Radyosu'nda haftanın iki günü canlı yayınlar başladı. Dünya Radyo Günü'ne de denk gelen yayınlar, Salı ve Cuma günleri gerçekleşecek. Canlı yayınlarda salı günü akşam saat 17:00 ila 18:00 saatleri arası: 'Düşünce Saati', Cuma günü ise: 'Haftanın Gündemi' başlıklı canlı yayınlar gerçekleşecek. Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlayan Onur Canhas'ın gerçekleştireceği yayınlarda, Kosova'da Türk toplumunda yaşanan gelişmeler konukların katılımıyla masaya yatırılacak.

Prizren Radyosu'ndaki Türkçe yayınlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle izun süredir yapılamıyordu.

Salı günü Türkçe ilk canlı yayınını yapan Prizren Radyosu'nda 'Düşünce Saati' programına konuk olan Prizren Belediyesi Ekonomi ve Maliye Müdürü Ertan Simitçi, yarım asırdır yayın hayatını sürdüren Prizren Radyosu'nda Türkçe canlı yayınların tekrardan başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vatandaşlar da Türkçe yayınların başlamasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Yugoslavya döneminde kurulmuş olan radyo 48 yıllık tarihinde Arnavutça ve Türkçe yayınlar yapılıyordu. Ülkenin en köklü radyolarından olan Prizren Radyosu, son 7 yıldır Türkçe yayın yapamıyordu.