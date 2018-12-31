Petrol taşıyan onlarca gemi hurda haline getirildi

Gonca YAĞCI, () - 2018 yılında dünya genelinde ham petrol ticareti yapan şirketler rekor sayıdaki petrol taşıyan gemiyi hurda haline getirdi.

Dünyanın en büyük gemi şirketi Clarkson’ın istatistik ve araştırma biriminin verilerine göre bu yıl, petrol taşımacılığı yapan şirketlerden 100 kadar gemi hurda haline getirilmek üzere Hindistan ve Bangladeş’e gönderildi. Bloomberg’e göre bu haber gemi taşımacılığı için sürpriz bir gelişme değil. Eylül ayındaki verilere göre, dünya petrol taşımacılığının yüzde 40’ını yapan şirket, taşımacılıkta en kötü taşıma oranlarını yaşıyor.

Bloomberg ağustos ayında yayınladığı raporda, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (OPEC), ham petrol taşımacılığındaki iki yıldır süren küçülme ve çevresel mevzuatların sefer oranlarında daralmaya neden olduğu gösterdi. Ulaştırma kapasitesi tanımına bakıldığında, 2018 yılında hurda galine getirilen gemi sayısı 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.

Diğer yandan mayıs ve kasım ayları arasında dünyanın en büyük ve ikinci büyük petrol ihracatçıları, günlük ham petrol üretimini 1.5 milyon varile yükseltti.