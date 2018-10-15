Papa Francis Kuzey Kore’yi ziyaret edecek

Sibel Deniz / İstanbul, 15 Ekim () – Papa Francis’in önümüzdeki aylarda Kuzey Kore’yi ziyaret etmek istediği duyuruldu. Ziyaret gerçekleşirse ilk defa bir Papa Kuzey Kore’yi ziyaret etmiş olacak.

Güney Koreli bir yetkiliye göre, Papa Francis’in gelecek aylarda Kuzey Kore’yi ziyaret edecek ve bu da Kuzey Kore’nin dünyaya açılma hamlelerini artırdığı anlamına geliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bir önceki hafta Papa’yı ülkesine davet etmişti.

Güney Kore Demokratik Parti Başkanı Lee Hae-chan’ın parti yetkilileri ile olan bir toplantıda Papa Francis’in gelecek bahar aylarında Kuzey Kore’yi ziyaret etmek istediğine dair söylentiler olduğunu söyledi, ancak Lee bu bilginin kaynağını açıklamadı.

Kuzey Kore ve Vatikan’ın resmi herhangi bir diplomatik ilişkisi yok. Kuzey Kore anayasası, ülke yönetimine ters düşmediği sürece dini özgürlük güvencesi veriyor olsa da devlet kontrolünde olan birçok ibadet yerinde açıkça yapılan dini aktivitelere izin verilmiyor.