(ÖZEL) - Suriye'deki savaş eğitimi vurdu

Hasan Kırmızıtaş, Uğur Can, Nuri Pir / Suriye, 17 Ekim () - Suriye'de yedi yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta en büyük darbe eğitime vuruldu. Havadan ve karadan yapılan saldırılara bin 500'ü aşkın okul hedef olunca eğitim durma noktasına geldi. Ülkede okuldan uzak kalan binlerce çocuk, şimdilerde çadır ve barakalarda gönüllü öğretmenler tarafından eğitiliyor.

Suriye iç savaşının başlamasının ardından Esad rejimi ve destekçilerinin havadan ve karadan bombardımanları ile küçük çocukların geleceğe hazırlandığı okullar da hedef alındı. Birçok çocuğun da hayatını kaybettiği bombardımanlarda Suriye genelinde bin 500'ü aşkın okul kullanılamaz hale geldi. Zorunlu olarak eğitime ara verilen ülkede, 2 milyonu aşkın çocuk yıllarca okul ve öğretmenlerden ayrı kaldı. Son 2 yıldır ise iç savaşa ve saldırıların sürmesine karşın Suriye'de, çocuklar tüm zorluklara karşın eğitimlerini sürdürmek için çabalıyor.

Uzun süredir devam eden savaş nedeniyle bir neslin kaybolmasını önlemek isteyen gönüllü öğretmenler, sivillerin desteğiyle bulundukları yerlerde çadır veya derme çatma barakaları okula dönüştürdü. Böylece; kimileri yıllarca okullarından uzak kalan çocuklar, gönüllü öğretmenler ile eğitim almaya başladı. Bazıları 12 yaşında ilk kez eğitimle tanışan çocuklar, kısıtlı imkanlarla öğretmenlerinin dersleri ile geleceğe hazırlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Okulun havadan görüntüleri



- Okuldaki öğrencilerden genel ve detaylar



- Öğretmenlerin ders anlatımlarıyla ilgili genel ve detaylar



- Öğretmenlerin notlamaları



- Öğrencilerin serbest zamanlarındaki oyunları



- Okul müdiresi ile röportaj



- Okul ve çevresindeki çadırlardan genel detaylar



- Genel ve detay görüntüler

(Görüntüler yurt haber sırasına geçildi)