OPEC Genel Sekreteri Putin’e teşekkür etti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Ekim () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e petrol piyasasını yeniden düzenleme konusundaki yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Barkindo, OPEC’in Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tabii ki, OPEC üyesi olan ve olmayan ülkelerin küresel petrol endüstrisini yeniden inşa etme çabalarının başarısındaki en büyük katkı size ait. OPEC ülkeleri ve OPEC üyesi olmayan ülkeler de dahil olmak üzere tüm katılımcılar tarafından kabul edilen gerçek şu ki, sizin sergilediğiniz bu örnek liderlik olmadan sektördeki iyileşme mümkün olmazdı.”

Barkindo, Putin’in Rusya’nın küresel güce tarihi dönüş yıllarında da devlet başkanlığı görevini yaptığının altını çizdi.