Netanyahu Çad’ı ziyaret etti

Deniz Kılınç () – İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby Çad’ın başkenti N'Djamena’da bir araya geldi.

Netanyahu ve Deby’nin gerçekleştirdiği görüşmeyle söz konusu iki ülkenin 50 yıla yakın süre sonra ilk kez diplomatik ilişkileri masaya yatırıldı. İsrail Başbakanlığının resmi Twitter hesabında yapılan paylaşıma göre Netanyahu’nun N'Djamena’da resmi törenle karşılanmasının ardından liderler ikili görüşmelere başladı.

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