NASA: Eğer Mars’ta sıvı halde su varsa yaşamı destekleyebilir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim () – ABD’li biliminsanlarına göre, kırmızı gezegen Mars, oksijen tüketerek yaşayan basit yaşam formlarını destekleyebilir.

ABD Uzay Ajansı NASA’nın Tepkili İtiş Laboratuarı (JPL) ve Kalifornia Teknoloji Enstitüsü (Caltech) işbirliğinde yürütülen araştırmaya göre, Mars’ta sıvı halde su olması halinde, basit aerobik yaşam formları için yeterli oksijen oluşabiliyor.

Araştırmanın eş yazarlarından Prof. Woody Fischer, “Oksijen bir ortamın yaşanabilir olmasında anahtar öğe, ancak Mars’ta oksijen göreceli olarak çok az” dedi.

Daha önce yürütülen araştırmalarda, Mars’ın güney kutbundaki buz katmanın altında sıvı halde su bulunması ya da tuzlu yer altı gölleri olması ihtimali ileri sürülmüştü.

Tuzlu yer altı göllerinin yüzeye yakın olma ihtimalini değerlendiren araştırmada, toprak katmanının yeteri kadar ince olması durumunda oksijenin suya ulaşabileceği, ve suya nüfuz ederek su ve hava arasında bir denge kurarak basit yaşam formlarını destekleyebileceği kanıtlandı.

Oluşturulan kimyasal modelle, oksijenin sıfır derecenin altındaki ortamlarda tuzlu suya nasıl nüfuz ettiği ve Mars’ın ikliminin son 20 milyon yılda nasıl değiştiği incelendi.

Yapılan analizlere göre, düşük yükseklikler ve düşük ısılarda bile suda, basit yaşam formlarını destekleyecek kadar, oksijen bulunuyor. (Fotoğraflı)