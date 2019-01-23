Moscovici: Brexit tarihini uzatmak için AB'ye gerekçe gerekli

İsviçre () - Avrupa Komisyonu'nun Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Brexit'e ilişkin ertelemeyi kabul edebilmek için, Birleşik Krallık'ın kendilerine bir gerekçe göstermesi gerektiğini söyledi.



Moscovici, İsviçre'nin Davos kasabasında süren Dünya Ekonomik Forumu'nda, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin (öneriye) hazır beklediğini ve hiç kimsenin anlaşmasız çıkış sonucunu istemediğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin de, 50. Madde'deki süreyi uzatmayı ve Brexit'i ertelemeyi istediğini vurgulayan Moscovici, ancak buna karşılık Birleşik Krallık'ın da net bir plana sahip olması gerektiğine dikkat çekti.

Anlaşmasız Brexit riskinin son birkaç hafta içinde arttığını vurgulayan Moscovici, "Brexit konusunda ne yapmak istediklerini ve nasıl ilerlemek istediklerini bize iletmek Birleşik Krallık Parlamentosu'nun işi; biz elbette konuyu müzakere etmeye hazırız" dedi ve ekledi:

"Sürede bir uzatım olası bir senaryo; ancak, bunun için iki şey gerekli. Öncelikle, bu konuda görüş birliğine ihtiyacımız var. Bu konuda bir kaygım yok; çünkü, 27 üye bugüne kadar görüş birliği içinde hareket etti ve bunun değişeceğini sanmıyorum. İkincisi de, gerekçelendirilmiş bir talebe ihtiyacımız var. Süreyi neden, ne için uzattığımızı ve planın ne olduğunu bilmeye ihtiyacımız var.