Io Chokona, Atina () Dün sabah botla Meriç üzerinden Yunanistan’a geçmek isteyen 12 kişi botun patlaması nedeniyle ırmağın sularına kapıldı.
Karaya çıkabilen 8 kişi, botta 3’ü çocuk 4 kişinin daha bulunduğunu söylediler. Kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor.
Meriç Irmağı’ndan Yunanistan’a geçmek isteyen 12 kişiden 4’ü kayıp
Io Chokona, Atina () Dün sabah botla Meriç üzerinden Yunanistan’a geçmek isteyen 12 kişi botun patlaması nedeniyle ırmağın sularına kapıldı. Karaya çıkabilen 8 kişi, botta 3’ü çocuk 4 kişinin daha bulunduğunu söylediler. Kurtarma...
Io Chokona, Atina () Dün sabah botla Meriç üzerinden Yunanistan’a geçmek isteyen 12 kişi botun patlaması nedeniyle ırmağın sularına kapıldı.
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