Macron, 24 Nisan’ı ‘Ermeni soykırım günü’ ilan ettiğini duyurdu

Engin Akgürbüz () - Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, 24 Nisan gününü "Ermeni soykırım günü" ilan etti.

FRANSA CUMHURİYETİ RESMİ AJANDASINDA YER ALDI

Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Fransa'da yaşayan Ermeni diasporasına "24 Nisan resmen ‘Ermeni soykırım günü’ olacak" sözünü veren Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Ermeni Dernekleri Koordinasyon Konseyi yemeğinde yaptığı konuşmada 24 Nisan gününü "Ermeni Soykırım günü" ilan ettiklerini duyurdu.

"ERMENİ SOYKIRIM ANMA GÜNÜ" NE ANLAMA GELİYOR?

Fransa'nın resmi günler ajandasına girmeyi başaran sözde ‘Ermeni soykırımı’ bugünden itibaren ‘resmen’ yapılacak. Bugüne kadar sadece Ermeni diasporasının kalabalık olduğu yerlerde yapılan seremoniler bu tarihten itibaren Fransa Cumhuriyeti’nin her bölgesinde yapılacak.

TWITTER’DAN DUYURDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, verilen karar ile ilgili olarak Twitter hesabından

“Ermeni soykırımı için resmi bir gün ayıracağıma söz vermiştim, bugün sizin önünüzde bu sözü tutuyorum” mesajını paylaştı.