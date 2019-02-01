Londra’da öldürülen Türk gencin babası: Yanlış arkadaşların kurbanı oldu

Aynur Tattersall /Londra, () - İngiltere’nin başkenti Londra’da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin’in babası Nusret Bilgin, oğlunun çetelerin, yanlış arkadaşlarının kurbanı olduğunu söyledi. Acılı baba oğlunun gazetede çıkan fotoğrafına sarılarak ağladı.

Başkent Londra’da bisikletiyle dolaşmaya çıktığı sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayan ve çıkan arbedede yaşamını yitiren Türk genci Nedim Bilgin’in acılı babası Nusret Bilgin, oğlunun çetelerin, yanlış arkadaşların kurbanı olduğunu söyledi.

“YAVRUMUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDUM”

Türkiye’ye tatile götürdüğü oğlunun Türkiye’yi çok sevdiğini İngiltere’ye geri dönmek istemediğini söyleyen baba “Getirmez olaydım. Yavrumu ölümüne neden oldum" diyerek gözyaşı döktü.

25 yıla yakın bir süredir Londra'da yaşayan Bilgin, oğlunun cenazesini Türkiye'ye götüreceğini; memleketi Mersin'de gömüleceğini söyledi.

Londra'nın Stoke Newington bölgesindeki tek odalı bir dairede yalnız başına yaşayan Bilgin, Türkiye'ye dönmeyi düşündüğünü söyledi.

İngiliz polisi Scotland Yard, saldırının ardından kaçmaya çalışan biri 16, diğeri 17 yaşında iki kişinin gözaltına alındığını, bu şüphelilerden alınan bilgi doğrultusunda yakındaki bir adreste 18 yaşındaki bir gencin daha gözaltına alındığı açıklamıştı.