Londra Charing Cross istasyonunda bomba alarmı

Londra, 22 Haziran () – Londra’nın Charing Cross istasyonu, raylarda yürüyen bir adamın üzerinde bir bomba olduğu iddiası üzerine boşaltıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre istasyon önlem olarak boşaltıldı ve istasyonda verilen tüm...

Londra Charing Cross istasyonunda bomba alarmı

Londra, 22 Haziran () – Londra’nın Charing Cross istasyonu, raylarda yürüyen bir adamın üzerinde bir bomba olduğu iddiası üzerine boşaltıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre istasyon önlem olarak boşaltıldı ve istasyonda verilen tüm hizmetler durduruldu.

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