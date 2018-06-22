Londra, 22 Haziran () – Londra’nın Charing Cross istasyonu, raylarda yürüyen bir adamın üzerinde bir bomba olduğu iddiası üzerine boşaltıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre istasyon önlem olarak boşaltıldı ve istasyonda verilen tüm hizmetler durduruldu.
Londra Charing Cross istasyonunda bomba alarmı
Londra, 22 Haziran () – Londra’nın Charing Cross istasyonu, raylarda yürüyen bir adamın üzerinde bir bomba olduğu iddiası üzerine boşaltıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre istasyon önlem olarak boşaltıldı ve istasyonda verilen tüm...
Londra, 22 Haziran () – Londra’nın Charing Cross istasyonu, raylarda yürüyen bir adamın üzerinde bir bomba olduğu iddiası üzerine boşaltıldı.
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