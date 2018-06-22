Londra Charing Cross istasyonunda bomba alarmı

Londra, 22 Haziran () – Londra’nın Charing Cross istasyonu, raylarda yürüyen bir adamın üzerinde bir bomba olduğu iddiası üzerine boşaltıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre istasyon önlem olarak boşaltıldı ve istasyonda verilen tüm...