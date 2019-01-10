Leadson: Anlaşması onaylanmazsa, May bir B planı sunmak zorunda

Mahmut Can Emir () - Birleşik Krallık Avam Kamarası Lideri Andrea Leadson, Brexit oylamasında yeterli oyu alamaması durumunda, Başbakan Theresa May’in üç gün içinde Parlamento'yu B planı hakkında bilgilendirmesını zorunlu tutan yasanın onayladığını duyurdu. Söz konusu yasanın tasarısını, Muhafazakar Parti Milletvekili Dominic Grieve önermişti.



Başbakan May, 297 hayır oyuna karşılık 308 evet oyuyla onaylanan yasa gereği, Brexit anlaşması Parlamento'da onaylanmazsa, anlaşmasız Brexit olasılığına karşı nasıl önlemler aldığını Parlamentoya sunmak zorunda.



Birleşik Krallık işçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Wakefield kentinde yaptığı bir konuşmada, Brexit 'çıkmazına' bir çözüm bulmak için, ilk fırsatta bir genel seçim yapılması gerektiğini söylemişti.

“Bu felç hali devam edemez” diyen Corbyn, “Bu belirsizlikler insanların işlerini ve geçim kaynaklarını tehlikeye atıyor. Eğer bir genel seçim yapılmazsa, halk oylaması dahil olmak üzere, tüm seçeneklerimizi masaya yatıracağız” diye uyardı.



“May’in Brexit anlaşması ülke için kötü bir anlaşma ve biz gelecek hafta Parlamento'da bu anlaşmaya karşı çıkacağız” diyen Corbyn, İşçi Partisi’nin yeterli çoğunluğa ulaşamayacağını söyleyerek, Parlamento üyelerini anlaşmaya karşı çıkmaya çağırdı.