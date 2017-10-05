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Lavrov: Rusya'nın alacağı kararlar önemli ve etkili olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un katıldığı gizli servisler ve güvenlik güçleri toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

05 Ekim 2017 Perşembe 11:07
Lavrov: Rusya'nın alacağı kararlar önemli ve etkili olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un katıldığı toplantıda yaptığı açıklamada, " ABD ve koalisyon güçlerinin aldıkları kararları, Suriye Hükümeti ve Rus Hava Kuvvetleri ile paylaşmalarından memnun kalacağız" ifadesinde bulundu.

Lavrov aynı zamanda koalisyonun yapacağı operasyonları bizim tarafımızla paylaşmalarının yanı sıra, koalisyonun IŞİD'e karşı değil el-Nusra'ya karşı adımlar atması gerektiği açıklamasında bulundu.

Moskova tarafının alacağı yeni kararların önemli olduğunu ve gelen istihbarat bilgileri doğrultusunda yapacakları her hamlede teröre destek sağlayan her türlü finansal kaynağı kurutmaya hedeflendiğini söyledi.

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