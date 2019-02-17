Kuzey Makedonya bayrağı BM merkezinde ilk kez göndere çekildi

ABD () - Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim krizinin Prespa Anlaşmasıyla çözümünün ardından yeni adı ile Kuzey Makedonya’nın bayrağı Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD’deki genel merkezinde göndere çekildi.



BM sosyal medya hesabından, göndere çekilmiş bayrağın görseli ile şu mesaj paylaşıldı: “Kuzey Makedonya bayrağı, New York’ta BM Genel Merkezi dışında, Nijerya’nın hemen yanında yerini aldı. “

BM’nin sayfasından paylaşılan mesajda, bayrağın alfabetik sıraya göre Nijarya ile Norveç arasında yerini aldığı vurgulandı.

