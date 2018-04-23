Kuzey Kore'deki otobüs kazasında en az 32 Çin vatandaşı öldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Nisan () - Çin Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'de gerçekleşen bir otobüs kazasında en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, kazanın Kuzey Kore'nin Kuzey Hwanghae kentinde olduğunu söylerken, kazada Çin vatandaşları dışında hayatını kaybeden Kuzey Kore vatandaşları sayısının henüz bilinmediğini belirtti.