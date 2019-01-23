Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Emlak Dünyası'ndan iş birliği

LEFKOŞA, () - Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Emlak Dünyası vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için iş birliğine gitti.

Vatandaşlar, iş birliği kapsamında BiP platformu üzerinden emlak sektörüne ilişkin merak edilen her türlü bilgiye telefondan ulaşılabilecek. İnşaat firmaları, konut projeleri, emlak acenteleri, emlak danışmanları, kiralık veya satılık binlerce emlak ve işyerine ulaşmak kolaylaşacak.

İş birliğini değerlendiren Emlak Dünyası Direktörü Hasan Efe, "Ülkemizin önemli kuruluşlarından Kuzey Kıbrıs Turkcell ile aynı proje içerisinde yer almak bizler için gurur verici. Teknoloji alanında şirketlere birçok önemli olanaklar sunan Kuzey Kıbrıs Turkcell'e şirketimiz adına çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu ortak çalışma ile müşterilerimiz bize artık BiP uygulaması ile ulaşabilecek. Ülkemizde ilk defa böyle bir çalışma olması ve bu proje içerisinde yer almamız bizi son derece mutlu etti. Müşterilerimizin tüm emlak portföyümüze kolayca ulaşabilmesi için BiP uygulamasını indirip Emlak Dünyası kanalını takip etmeleri yeterli. Herkes için hayırlısı olsun" dedi.

"YENİLİK PEŞİNDEYİZ"

Emlak Dünyası direktörü Ender Meta ise, "Şirket olarak her zaman yenilikler peşindeyiz ve teknolojik anlamda günümüz imkanlarına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Gelişen sosyal medya dünyasında müşterilerimize bizi takip edebilmeleri için kolaylıklar sağlamaya özen gösteriyoruz. Bu bağlamda ülkemizin teknoloji lideri Kuzey Kıbrıs Turkcell ile çalışacak olmak bizleri son derece heyecanlandırıyor. Müşterilerimiz artık bizleri BiP uygulamasını indirerek 'Emlak Dünyası' kanalından takip edebilecekler. BiP uygulaması ile hem kolayca aradıkları emlak portföyüne ulaşabilecekler hem de tüm yeni proje ve kampanyalardan haberdar olabilecekler. Projeye katkı koyan herkesin emeğine sağlık" diye konuştu.