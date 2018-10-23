Kral Selman Kaşıkçı cinayeti sorumlularını cezalandıracağını söyledi

İstanbul, 23 Ekim () - Suudi Arabistan Kralı Selman, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişiler, kim olursa olsun cezalandırılacak" dedi.