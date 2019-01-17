Kosova'da Reçak katliamı kurbanları anıldı

Enis TABAK, Reçak () - Kosova savaşı sırasında Sırp askerleri tarafından Reçak'ta katledilen kurbanlar bugün anıldı.

16 Ocak 1999 tarihinde Sırp askerlerinin Reçak köyünde yaptığı katliam sonucu 45 Kosovalı katledilmişti. Bosna`daki, Srebrenitsa katliamından sonra Balkanlarda yaşanan ikinci en büyük katliam olarak bilinen Kosova`daki Reçak katliamının 20. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Sırp güçleri tarafından 1999 yılında kurşuna dizilen 45 Kosovalı’nın mezarı, katliam kurbanlarının yakınlarının yanı sıra Kosova’nın dört bir yanından gelen yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Törene Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Ramuş Haradinay’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Şehitler anıtına çelenk koyan Başbakan Ramuş Haradinay yaptığı açıklamada Reçak, “20 yıl önce, bugün fedakârlık ve şehitlik sembolü olarak Kosova tarihine girdi. 16 Ocak 1999, Reçak ve tüm Kosova için çok zor bir gündü, ancak halkımızın adil savaşının uluslararasılaşmasında da önemli bir dönüm noktasıydı. Sırp kuvvetlerinin Reçak’ta yaptığı soykırımın ardından, bütün demokratik dünya uyandı ve uluslararası diplomasiyi harekete geçirdi” dedi. Haradinay, ”Sırp polisi ve askeri güçlerin Kosova’da işlediği suçlardan bir gün sorumlu olacaklar. Fakat bugün ve sonsuza dek, kurtuluş savaşımızın bütün şehitlerini ve kahramanlarını hatırlıyor ve onurlandırıyoruz” diye konuştu.



REÇAK KATLİAMI’NDA NE YAŞANMIŞTI

16 Ocak 1999 tarihinde Sırp güçleri, Priştine`nin 30 kilometre güneyindeki Reçak köyüne baskın düzenleyerek, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 45 sivili katletmişti. Katliamın hemen ardından olay yerine giden dönemin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyonu Şefi William Walker, dünyaya katliam yapıldığını duyurarak, olayı insanlığa karşı işlenen bir suç olarak değerlendirmişti. Bu değerlendirmeden 2 ay sonra NATO Sırp hedeflerine karşı hava harekâtı başlatmıştı. Reçak katliamından sorumlu tutulan Slobodan Miloşeviç’e karşı Lahey Savaş Suçları Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede de bu katliamın ayrı bir yeri vardı. Reçak katliamı Srebrenitsa katliamından sonra Balkanlarda yaşanan ikinci en büyük katliam olarak biliniyor.



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