KKTC'den taziye mesajı: Türkiye'nin başı sağolsun

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, İstanbul’da dün meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayımladı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta aileleri olmak üzere, tüm Türkiye'nin başı sağolsun" denildi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk milletinin başı sağolsun" dedi.

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar da, "4 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yüce milletimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.