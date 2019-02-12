KKTC'de genç kızın ölümüne dair 'hastanenin ihmali var' iddiası

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 25 yaşındaki Filiz Demirbilek'in 'şiddetli öksürük ve göğüs ağrısı' ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine yatırıldıktan bir hafta sonra hayatını kaybetmesi ülkeyi yasa boğdu.

Demirbilek'in ailesi, kızlarının ihmal sonucu öldüğünü ileri sürdü. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Yılkan, gerekli incelemelerin yapılacağını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre yaşadığı ağrılar sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine giden Filiz Demirbilek'e tahliller sonucunda zatürre teşhisi konuldu ve tedavi altına alındı.

Ancak Demirbilek, yapılan tedavilere cevap vermedi ve dün hayatını kaybetti. Baba Celal Demirbilek, "Kızımı yeni evlendirdim. Daha önünde uzun bir yaşamı vardı. Kızımı doktorların ve hemşirelerin ihmali öldürdü" dedi. Anne Müride Demirbilek de, kızına geç müdahale yapıldığını ileri sürdü.

'İNCELEME YAPILACAK'

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Yılkan da, “Keşke hiç olmasaydı, ailenin acısı büyük. Filiz Demirbilek anemi hastasıydı. Tedavi aşamasında bazı komplikasyonlar olmuş olabilir. Kesin sonuçlar yapılacak incelemelerin ardından belli olacak“ dedi.