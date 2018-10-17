Kırım’da patlama: 13 ölü, 50 yaralı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ekim () - Kırım’da bulunan bir okulda meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Emniyet birimlerince yapılan açıklamada, Kırım’daki bir yüksekokulda sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Patlamada ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye bilgi veren yerel kaynaklar, patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin de yaralandığını, yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin’in basın sözcüsü Dmitri Peskov, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada Devlet Başkanı’nın başta FSB olmak üzere güvenlik birimlerine patlamanın nedenini ortaya çıkarma talimatı verdiğini söyledi.

Soruşturma Komitesi Resmi Temsilcisi Svetlana Petrenko, soruşturmanın Kerç okulundaki patlamanın terör olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Açıklamada, patlamanın okulun yemekhane bölümünde meydana geldiği belirtilirken, Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, olay yerine geldiği ve incelemelerde bulunduğu açıklandı. Öte yandan Rus haber ajansı Ria Novosti, Aksenov’un Kırım’da üç günlük yas ilan ettiğini açıkladı.

Moskova’dan yaralıların federal merkezlere tahliyesi için 2 özel uçak gönderildi.

Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, bir açıklama yaptı, “ IŞiD’in kolunun Kerç’e uzanabilecek güçte olduğunu düşünmüyorum. Bu daha çok Ukrayna’nın izine benziyor. Bu resmi yapılarda olabilir, Rusya’ya nefretiyle herşeyi yapmaya hazır milliyetçiler de olabilir” dedi.