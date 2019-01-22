Kerç Boğazı'nda yanan gemiler.. TASS: Ölü sayısı 14’e çıktı (2)

Rusya () – Rusya’nın TASS ajansı, Kerç Boğazı'ndaki iki gemi yangını sonrası ölü sayısının 14’e yükseldiğini duyurdu. Her iki gemide, Türk ve Hindistan uyruklu mürettebatlardan oluşan toplam 32 kişinin bulunduğu belirtildi.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Rosmorreçflot, hayatını kaybedenlerin uyruklarının henüz belli olmadığını duyurdu. Interfax ajansı da, patlamanın gemiler arasında yakıt nakli sırasında meydana geldiğini duyurdu.

Akşam saatlerinde Kerç Boğazı'ndan hareket eden ve Tanzanya bayraklı oldukları ifade edilen 'Kandiy' ve 'Maestro' isimli gemilerde kısa süre sonra patlama ve ardından yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda, gemilerden biri tamamen alev topuna dönerken, mürettebat canını kurtarabilmek için denize atladı. Gemideki patlama ve ardından çıkan yangın, bölgede bulunan bir başka gemideki mürettebat tarafından kaydedildi. Gemilerde bulunan 32 mürettebattan 16'sının Türk olduğu açıklandı. Yangınla birlikte mürettebatın denize atladığı belirtildi.

INTERFAX: GEMİLER ARASINDA YAKIT NAKLİ SIRASINDA PATLAMA MEYDAN GELDİ

Interfaks ajansı, gemilerden birinden diğerine yakıt aktarırken patlama meydana geldiğini yazdı, Ajans, patlamanın 'güvenlik prosedürlerinin ihlali' nedeniyle olmuş olmasından şüphelenildiğini yazdı.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Rosmorreçflot, ‘Kandiy’ ve ‘Maetstro’ isimli gemilerin yandığını; gemilerin Tanzanya bayrağı taşıdığını duyurdu.