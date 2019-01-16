Kenya () - Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yaşanan saldırı sonrası açıklama yapan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bombalı ve silahlı saldırıda 14 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Kenyatta, 700 kişinin güvenlik güçlerince kurtarıldığını söyledi.
Kenya Devlet Başkanı: 14 sivil öldü, tüm saldırganlar etkisiz hale getirildi
Kenya () - Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yaşanan saldırı sonrası açıklama yapan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bombalı ve silahlı saldırıda 14 sivilin hayatını kaybettiğini...
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