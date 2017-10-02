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Katalonya evet dedi

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1Ekim tarihinde düzenlenen bağımsızlık referandumunda, halkın yüzde 90'ı evet dedi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:05
Katalonya evet dedi

Katalonya Özerk Bölgesi'nin düzenlediği referandumda, halkın bir çoğundan evet oyu gelmesi üzerine Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont "aldığımız sonuç bize bağımsız bir devlet kurma hakkı verir" ifadesini kullandı.

Puigdemont yaptığı açıklamasında, "Katalonya vatandaşları, yönetim biçimi cumhuriyet olan bağımsız bir devlet kurma hakkını kazandı. Halkımızın egemenliğini somutlaştıran referandum sonuçlarını kısa süre içinde Katalan Parlamenotosu'na yollayacağız" dedi.

Halkın katılım oranı yüzde 42.3 olan referandumda kullanılan 2.3 milyon geçerli oyun halkın yüzde 90'ı "evet" ve yüzde 7.8'i ise "hayır" oyu kullandı.İspanyol polisinin engellemeye çalıştığı Katalonya'da birçok seçim merkezi kapatıldı, seçim sandıklarına el konuldu. Bazı seçmenlere müdahale edildi.

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