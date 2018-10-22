Kanada’da 6.6 büyüklüğünde deprem

İstanbul, 22 Ekim () – Kanada’nın Britanya Kolombiyası yakınlarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre UTC (Eşgüdümlü Evrensel Zaman - GMT)05:39’da Kanada’nın Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Tofino bölgesine 260 kilometre uzaklığında gerçekleşen depremin 6.6 büyüklüğünde ve 11 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. (Harita)