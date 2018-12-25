Afganistan () - Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binasına düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı.
Yerel basın, hükümet binasının önünde bir intihar saldırganının aracını patlatmasının ardından silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, 43 kişinin hayatını kaybettiğini; 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Polisin çalışması sonrası 3 saldırganın etkisiz nale getirildiği belirtildi.
Kabil'deki saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı
Afganistan () - Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binasına düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı. Yerel basın, hükümet binasının önünde bir intihar saldırganının aracını patlatmasının ardından silahlı...
Afganistan () - Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binasına düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı.
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