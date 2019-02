Jüri ‘Bücür’ü suçlu buldu

Razi CANİKLİGİL, NEW YORK () - ABD’nin New York şehrindeki Federal Mahkeme’de 11 hafta süren duruşması sonrasında jüri Meksikalı Bücür (El Çapo) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ı her konuda suçlu buldu. Ceza duruşması ileri...