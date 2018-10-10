Java ve Bali adalarında deprem meydana geldi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Ekim () Endonezya’nın Java ve Bali adalarında hissedilen ve büyüklüğü 6.0 olarak belirtilen bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Gözlem Merkezi, depremin merkezinin Bali Denizi olduğunu açıkladı.