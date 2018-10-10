Java ve Bali adalarında deprem meydana geldi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Ekim () Endonezya’nın Java ve Bali adalarında hissedilen ve büyüklüğü 6.0 olarak belirtilen bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Gözlem Merkezi, depremin merkezinin Bali Denizi olduğunu açıkladı.
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Ekim () Endonezya’nın Java ve Bali adalarında hissedilen ve büyüklüğü 6.0 olarak belirtilen bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Gözlem Merkezi, depremin merkezinin Bali Denizi olduğunu açıkladı.
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Ekim () Endonezya’nın Java ve Bali adalarında hissedilen ve büyüklüğü 6.0 olarak belirtilen bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Gözlem Merkezi, depremin merkezinin Bali Denizi olduğunu açıkladı.