İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği 'güvenlik alarmı' verdi

İsviçre () - İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek 'güvenlik alarmı' verildiğini duyurdu. Duyuru elçiliğin web sitesinden yayınlandı.
İsviçre () - İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek 'güvenlik alarmı' verildiğini duyurdu. Duyuru elçiliğin web sitesinden yayınlandı.
İsviçre () - İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek 'güvenlik alarmı' verildiğini duyurdu. Duyuru elçiliğin web sitesinden yayınlandı.