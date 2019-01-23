İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği 'güvenlik alarmı' verdi (2)

Polis sözcüsü, büyükelçiliği alarm duruma çeviren sesin elçiliğe yönelik bir patlama olmadığını; bölgedeki elektrik arazısı sonrası yaşanan bir patlama olduğunu duyurdu.