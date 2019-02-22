İsrail askerleri 'Büyük Dönüş' gösterisine müdahale etti, 1 çocuğu öldürdü

Filistin () - Filistinlilerin, Gazze-İsrail sınırında yaptıkları 'Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne İsrail askerileri müdahale etti. Silah da kullanan İsrail askerleri, 1 çocuğu öldürdü, 41 kişiyi de yaraladı. Filistin haber ajansı...