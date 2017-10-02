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İran sınırlarını kapattı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra Türkiye-Irak sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak askerleri ile yaptığı tatbikat devam ederken, İran'ın, Irak sınırında askeri tatbikat düzenlediği belirtildi. İran-Irak arasında bulunan 2 sınır kapısı da tatbikat nedeniyle kapattı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:55
İran sınırlarını kapattı
IBKY'ye yakınlığı ile bilinen internet sitelerinde yer alan habere göre, İran Ordusu ve Şii Haşdi Şabi güçleri, İran-Irak sınırındaki Kasrı Şirin ve Perwezhan bölgesinde ortak askeri tatbikat düzenliyor. Tatbikata, İran Kara Kuvvetleri, topçu birlikleri, insansız hava araçları ve helikopterler katılırken, İran Ordusu tatbikatın ilk aşamasını bağımsızlık referandumundan bir gün önce başlamıştı.

"TATBİKATA HAŞDİ ŞABİ KATILDI"

Bugün gerçekleşen tatbikatın ikinci aşamasına Haşdi Şabi güçlerinin de katıldığı belirtildi. İran ve Irak ordularının ilk kez ortak askeri tatbikat düzenlediği belirtilirken, tatbikat nedeniyle İran'dan Irak'a açılan iki sınır kapısının da kapatıldığı belirtildi. Irak'tan yayın yapan Rudaw TV'ye konuşan Perwezhan Sınır Kapısı sorumlusu Aram Sayexan, bugün İran askerlerinin tatbikatı nedeniyle sınır kapatıldığını, yetkililerin kendilirine sınırın geçici olarak kapatıldığını söylediklerini ifade etti. Pencwen Kaymakamı Zana Rahman ise, bugün Başmak Sınır Kapısınında kapatıldığını, İranlı yetkililerin kendilerine durumun askeri tatbikat nedeniyle geçici olduğunu söylediklerini belirtti.
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