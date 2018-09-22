İran'daki terör saldırısında bilanço arttı: 25 ölü (6)

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Eylül () - İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit törenine düzenlenen silahlı saldırıda en az 25 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.

Olayın yaşandığı Huzistan eyaletinin Vali Yardımcısı Hüseyin Hüseyinzade, saldırı sonucu aralarında sivillerin de olduğu 25 kişinin yaşamını yitirdiğini; 60 kişinin de yaralandığını söyledi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırıya ilişkin, " İran'ın en küçük saldırıya tepkisi sert olacak ancak bu teröristleri destekleyenler hesap vermeli” dedi.



Ruhani ayrıca saldırıyı düzenleyen ve bağlantılarının tespiti için İstihbarat Teşkilatı'na talimat verdi.





Ahvaz Milli Direnişi (Al Ahvaz) adlı ayrılıkçı bir örgüt saldırıyı üstlendi. Örgütün sözcüsü Yakup Hür El-Tosteri uydu üzerinden Farsça yayın bir televizyon kanalına yaptığı konuşmada saldırının örgüt tarafından yapıldığını ancak sivil halkı hedef almadıklarını ileri sürdü.



İran'ın resmi haber ajansı İRNA da yaşamını yitirenlerin sayısının 24'e, yaralı sayının ise 53'e yükseldiğini duyurdu. Haberde, ölenler arasında geçit törenini izlemek için olay yerinde bulunan kadın ve çocukların da olduğu duyuruldu.



İran Silahlı kuvvetler Sözcüsü Abulfazl Şikarçi, dört kişi olan saldırganların, silahları saldırı öncesi geçit töreninin yapılacağı alanın arkasındaki bir parkta sakladığı bilgisini paylaştı.



Olayın yaşandığı Huzistan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Hüseyin Hüseynzade, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu, ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiğini vurguladı.



LOCADA OTURAN ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİLERE ATEŞ EDİLDİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, geçit törenindeki askerlere ve locada oturan üst düzey askeri yetkililere silahlı bir grup tarafından ateş açıldı. İran devlet televizyonu muhabiri, saldırının geçit törenin başında meydana geldiğini; olay sonrası törenin dağıldığını söyledi.

Olayın yaşandığı Huzistan eyaleti Valisi Gulamrıza Şariati, saldırganların askeri üniforma giyerek yetkililerin bulunduğu alanının arkasından ateş açtığını, olayda sivil halktan da yaralı olanların olduğunu söyledi.



BİR SALDIRGAN YAKALANDI



İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Abulfazl Şikarçi, Ahvaz saldırısını düzenleyen saldırganların tamamıyla etkisiz hale getirildiğini söyledi. Sözcü, dört kişi olan saldırganlardan üçünün öldürüldüğünü, birinin de yakalandığını söyledi.



​ZARİF: SORUMLU TERÖR DESTEKÇİLERİ VE ABD'Lİ İŞVERENLERİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ahvaz saldırısına ilişkin Twitter hesabından yayımladığı bir mesajda, "İran, bölgesel terör destekçileri ve ABD'li işverenlerini saldırının sorumlusu olarak görüyor. İran, yurttaşlarının yaşamını savunmak için hızlı ve kararlı bir şekilde tepki verecek" diye uyardı ve ekledi:

"Yabancı bir ülke tarafından eğitilip, silahlandırılan, para alan ve kullanılan teröristler Ahvaz'a saldırdı; çocuklar ve yetişkinler kurbanlar arasında.



ŞERİF: SUUDİ ARABİSTAN YÖNETİMİ DESTEKLİYOR

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de olay sorası yaptığı açıklamada, söz konusu örgütün Suudi Arabistan yönetimi tarafından desteklendiğini savunarak, saldırı olayının ülke genelinde düzenlene geçit törenlerini etkilemek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın Ahvaz kentinde yaşanan terör saldırısı nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye başsağlığı mesajı gönderdi. Putin mesajında terörle mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılmasının altını çizdi.



İran'da bugün 1980'de başlayan Irak-İran savaşının yıldönümü nedeniyle ülkenin birçok kentinde askeri geçit törenleri yapılıyor. İranlı yetkililer, saldırı sonra bölgedeki İran-Irak sınır geçiş kapısındaki geçişlerin güvenlik nedeniyle yavaşlatıldığını belirtti.