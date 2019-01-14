İran'da kargo uçağı düştü

İran,() - İran'ın başkenti Tahran'ın batısında bir kargo uçağı düştü. Elborz iline bağlı Sefadeşt kırsalında düşen uçağın 707 tipi bir kargo uçağı olduğu belirtildi. Kırgızistan'dan İran'a gelen uçağın piste inişte...