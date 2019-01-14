İran,() - İran'ın başkenti Tahran'ın batısında bir kargo uçağı düştü.
Elborz iline bağlı Sefadeşt kırsalında düşen uçağın 707 tipi bir kargo uçağı olduğu belirtildi. Kırgızistan'dan İran'a gelen uçağın piste inişte alçalmaya geçtiği sırada kontrolden çıktığı bildiriyor.
İran medyası, uçakta 10 mürettebatın bulunduğunu duyurdu.
İran'da kargo uçağı düştü
İran,() - İran'ın başkenti Tahran'ın batısında bir kargo uçağı düştü. Elborz iline bağlı Sefadeşt kırsalında düşen uçağın 707 tipi bir kargo uçağı olduğu belirtildi. Kırgızistan'dan İran'a gelen uçağın piste inişte...
İran,() - İran'ın başkenti Tahran'ın batısında bir kargo uçağı düştü.
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