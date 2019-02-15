İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İRAN () - İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde bir eğitim uçağının düştüğünü, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Ajans, Acil Sağlık Merkezi Basın Ofisi'nden Mohammad Alishahi'nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde kazada pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazanın teknik bir sorundan kaynaklandığı belirtiliyor.