İRAN () - İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde bir eğitim uçağının düştüğünü, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ajans, Acil Sağlık Merkezi Basın Ofisi'nden Mohammad Alishahi'nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde kazada pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazanın teknik bir sorundan kaynaklandığı belirtiliyor.
İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
İRAN () - İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde bir eğitim uçağının düştüğünü, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ajans, Acil Sağlık Merkezi Basın Ofisi'nden Mohammad Alishahi'nin...
İRAN () - İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde bir eğitim uçağının düştüğünü, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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