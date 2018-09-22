İran'da askeri geçit törenine silahlı saldırı

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Eylül () - İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde düzenlenen askeri geçit törenine silahlı saldırı düzenlendi.

İran devlet televizyonu, geçit törenindeki askerlere ve locada oturan üst düzey askeri yetkililere silahlı bir grup tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Olayda ölü ve yaralıların olduğu, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilen haberde, saldırganların olay yerinden kaçtığı, güvenlik güçlerinin geniş kapsamlı takip başlattığına ilişkin bilgiler verildi.

İran'da bugün 1980'de başlayan Irak-İran savaşının yıldönümü nedeniyle ülkenin birçok kentinde askeri geçit törenleri yapılıyor.

İran devlet televizyonu muhabiri, saldırının geçit törenin başında meydana geldiğini olay sonrası törenin dağıldığını söyledi. Haberde, saldırganların geçit töreninin arkasında yer alan bir parktan uzun namlulu silahlarla geçit törenini taradığı belirtildi. (Fotoğraflı)