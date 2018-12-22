İngiliz polisi, 'drone' nedeniyle uçuş iptallerine dair 2 kişiyi gözaltına aldı

İngiltere () - İngiltere ve Londra'nın en büyük ikinci, Avrupa'nın da en büyük sekizinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı (İHA) yüzünden Çarşamba gecesi durdurulan ve dün sabah kısmi olarak açılan uçuşlara, akşam üzeri yerel saatle 17:10 sularında yeni bir insansız hava aracı tespit edildiği ifade edilerek tekrar ara verildi. Yapılan kontrollerin ardından uçuşlar yeniden başladı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sussex Polis Departmanı yetkilileri, uçuş iptallerine dair yürütülen soruşturma kapsamında yerel saatle 22.00'de 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, soruşturma sürdüğü belirtilirken, havalimanı çevresinde drone kullanan kişi veya kişilere dair bilgisi olanların polis merkezine bilgi vermesi istendi.