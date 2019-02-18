İdlib'de 2 ayrı noktada patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var (2)

Suriye () - Suriye'nin İdlib kentinde 2 farklı noktada patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar bomba yüklü 2 aracın patlatıldığını; patlamalarda 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini; 30'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Patlamalar sonrası bölge savaş alanına döndü. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile en yakın sağlık merkezlerine götürüldü.