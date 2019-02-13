Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel’de bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili görüşmeleri çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi.

Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel’de bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili görüşmeleri çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi.

YORUM EKLE
Gönder