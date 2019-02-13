Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel’de bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili görüşmeleri çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi.