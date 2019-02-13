Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları ele alındı.
Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile görüştü
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları...
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları ele alındı.
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