Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile görüştü

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları...

Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile görüştü

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları ele alındı.
 

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