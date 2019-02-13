Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile görüştü

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları...