Hırsızı yakalamak için raylara atladı, dengesini kaybetti, trenin altında kaldı

Hindistan, () – Hindistan’da bir tren istasyonunda hırsız yerde oturarak trenin gelmesini bekleyenlerden birinin telefonunu alıp raylara doğru kaçtı. Telefonu çalınan adamın arkadaşı hırsızın peşinden koştu ancak raylara takılıp düşerek trenin altında kaldı.

Tren istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki adam platformda yere oturmuş tren beklerken görülüyor. Adamlardan biri cep telefonunda arkadaşına bir şey gösterirken, hırsız aniden cep telefonunu alıp, raylara doğru koşuyor. Daha sonra cep telefonu çalınan adamın arkadaşı da hırsızı yakalamak için peşinden raylara atlıyor, fakat ayağı takılıyor ve o sırada istasyona yaklaşan trenin altında kalıyor.

Trenin geçişi sonrası hırsızın kaçtığı görülürken, hırsızı kovalayan adamın da raylarda yaralı olarak yattığı görülüyor. Olayı gören çevredekiler hemen raylardaki yaralı adamın yardımına koşuyor ve onu raylardan alıp, platforma taşıyorlar. Yaralı adam yerde yatarken çevredekiler de sağlık ekiplerine durumu haber veriyor.

Olay sonrası açıklama yapan polis, olaya karışan iki hırsız olduğunu, ikisinin de kimliğinin tespit edilip gözaltına alındığını ve hırsızın peşinden koşan adamın da ciddi şekilde yaralandığı için hastanede tedavisinin devam ettiğini belirtti.