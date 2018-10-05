Hindistan S-400'lerin üçüncü alıcısı oluyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Ekim () - Hindistan, Çin ve Türkiye’nin ardından S400 Triumf füze savunma sistemlerinin dünyadaki üçüncü alıcı oluyor.

Rusya'nın geliştirdiği en yeni füze savunma sistemi olan S-400 Triumf, füze ve uçak saldırılarına karşı kullanılıyor.

Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ve Hindistan’ın S-400 sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını bildirdi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan’a ziyareti sırasında, Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, S-400'lerin imza töreninde yaptıkları konuşmalarda iki ülkenin uzun geçmişe sahip askeri teknik işbirliğinin gelişimine bağlılığını dile getirdiler.

Putin ve Modi, füze savunma sistemlerinin teslimiyle ilgili anlaşmaya Ekim 2016’da vardı. En yeni füze sistemlerine sahip olmak Hindistan’a 5 milyar 430 milyon dolara mal olacak.