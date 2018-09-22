Harvardlı Türk araştırma görevlisine doktora sonrası burs

İstanbul, 22 Eylül () - Profesör Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in başkanı olduğu, Harvard Üniversitesi bünyesinde genetik ve kompleks hastalıklar üzerine araştırmalar yapan, Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi araştırma görevlilerinden Mehmet Furkan Burak, Charles A. King Vakfı (Charles A. King Trust) Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı‘na katılmaya hak kazandı.

Harvard Üniversitesi bünyesinde genetik ve kompleks hastalıklar üzerine araştırmalar yapan, Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Profesör Dr. Gökhan Hotamışlıgil, geçen günlerde obezite ve diyabet alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) ve Novo Nordisk Vakfı tarafından verilen EASD–Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmeliyet Ödülü’nü almıştı. (Fotoğraflı)